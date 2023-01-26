Власти Коми анонсировали новую меру поддержки молодых семей

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В Коми 277 молодые семьи стоят в очереди на улучшение жилищных условий. На решение вопросов с собственным жильем властям республики требуется около 300 млн рублей. Такие цифры озвучил глава республики Владимир Уйба.

По его словам, региональные власти планируют закрыть данный вопрос в ближайшие годы. Руководитель региона уверен, что решение жилищных проблем поможет молодежи остаться в Коми.

— Мы готовились к Году молодежи, и я коллегам, правительству, говорю: «Сколько у нас вообще молодых семей, которые стоят [в очереди] на улучшение жилищных условий, чтобы понять масштаб помощи молодежи?». На самом деле оказалось не так много, я думал, значительно больше. Оказалось всего-навсего стоит на учете по улучшению условий 277 молодых семей. Я, правда, считаю, что кто-то еще на учет не встал. Но тем не менее, я коллегам, правительству, сказал: «Ребят, давайте в Год молодежи закроем эту тему в один присест», — сказал Уйба.

Правительство Коми поддержало инициативу Владимира Уйбы, и, по его словам, в апреле власти выйдут на Госсовет Коми с предложением закрыть вопрос по улучшению жилищных условий молодых супругов. Мера позволит в том числе удержать молодежь в республике, так как у них будет «якорь» в регионе.

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