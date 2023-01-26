Минздрав Коми ответил на видеообращение жителей Нижнего Одеса

Фото: архив "КП"

Минздрав Коми отреагировал на недавнюю жалобу молодых мам Сосногорского района. Несколько дней назад жители Нижнего Одеса записали коллективное видеообращение Председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину. Об этом уже рассказывала «Комсомолка».

На видео молодые мамы говорили, что их детям не оказывают должную помощь, врачей просто нет, а на многие услуги длинная очередь. Сейчас в больнице под угрозой закрытия и кухня, а приготовление пищи хотят передать сторонней организации.

В Минздраве Коми прокомментировали сложившуюся ситуацию. Там подчеркнули, что в целом кадров по республике и стране не хватает. Нижнеодесская больница укомплектована многими врачами, а некоторые узкие специалисты выезжают раз в неделю. С помощью программы «Земский доктор» планируется привлечь врача-педиатра на Нижний Одес.

Качество блюд от другой организации не ухудшится, а пищеблок будет закрыт из-за износа оборудования. Все происходящие изменения не влияют на оказание помощи людям.

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