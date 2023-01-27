В Коми намерены поднять плату за проезд до 30 рублей

Фото: архив КП

Комитет по тарифам в Коми выступил с предложением об увеличении единого предельного максимального тарифа на перевозки пассажиров. В ведомстве предложили увеличить стоимость проезда с 28 до 30 руб. в городских автобусах.

Что касается проезда в пригородных автобусах, то стоимость поездки предлагают увеличить с 2,75 до 3,05 руб. за километр. Тариф на междугороднем сообщении менять не будут – 2,85 руб.

В настоящий момент приказ размещен на портале общественного обсуждения. Высказаться по этому поводу может каждый желающий.

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