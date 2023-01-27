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НовостиОбщество27 января 2023 5:37

Уроженец Коми стал торговым представителем России в Индонезии

Источник:kp.ru
Фото из личного архива

Фото из личного архива

Выходец из Коми Александр Свинин назначен торговым представителем России в Индонезии. Соответствующий документ подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Известно, что Свинин родился и учился в Сыктывкаре. Далее он продолжил свое обучение в Санкт-Петербурге в Высшей школе экономики.

Также Свинин работал вместе с сопредседателем ОНФ Александром Бречаловым в Москве, а когда тот возглавил Удмуртию, получил предложение войти в состав правительства региона. С 2017 года на посту первого вице-премьера он курировал работу девяти блоков. До этого был советником главы Удмуртии по экономике. В конце декабря 2020 года Александр Свинин стал торговым представителем России в Сингапуре.

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