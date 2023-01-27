Антициклон из Казахстана принесет в Коми холода

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В Коми возвращаются холода. Всему виной антициклон, который идет из Казахстана, объясняют республиканские синоптики.

Вместе с понижением температуры на регион надвигается и метель. Порывы воздуха будут достигать 14 м/с, предупреждают метеорологи.

- Температура воздуха в выходные понизится до -8...-13°С, при прояснении -14...-19°С, в дневное время будет от -5°С до -10°С. Виной этому антициклон из районов Казахстана, - отмечается на сайте регионального ЦГМС.

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