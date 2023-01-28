В Коми до 1 июля увеличат МРОТ

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Президент России Владимир Путин поручил повысить минимальный размер оплаты труда с опережением уровня инфляции. Сделать это необходимо до 1 июля, говорится в поручении главы государства.

Также Путин поручил правительству разработать стратегию дальнейшего повышения зарплаты и доходов россиян. Перед властями также поставлена задача увеличить продолжительность жизни и показатели рождаемости. Данное поручение необходимо исполнить до 1 марта 2023 года. Далее — один раз в месяц, говорится в документе.

Напомним, в декабре Путин подписал федеральный закон, устанавливающий минимальный размер оплаты труда на 2023 год в размере 16 242 рубля. Как уточняется, МРОТ будет выше прожиточного минимума трудоспособного населения на четыре процента, а его соотношение с медианной заработной платой за 2021-й составит 45,9%.

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