В феврале жителей Коми ждёт 10 выходных дней

Фото: архив "КП"

Жителей Коми в феврале ждёт всего 18 рабочих дней. Об этом напомнил Роструд.

Согласно производственному календарю, в феврале будет девять выходных и один праздничный день. Это связано с празднованием Дня защитника отечества.

Уточним, что четвертая неделя февраля будет короткой, а 22-ое число сокращенным рабочим днём.

— День защитника Отечества в 2023 году выпадает на четверг, при этом на пятницу 24 февраля перенесен один из январских праздничных выходных. Таким образом, во второй месяц года россиян ожидает длинный уикенд с 23 по 26 февраля включительно, — пояснили в ведомстве.

А вот работающим по шестидневке в субботу 25 февраля придется прервать отдых и приступить к трудовым обязанностям.

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