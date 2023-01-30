В Сыктывкаре 70% жителей не хотят отказываться от наличных денег

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Согласно проведенному опросу среди жителей столицы Коми, 70% местного населения не готовы отказываться от наличных денег. Полностью на безналичный расчет готовы перейти только 11%, сообщили эксперты Superjob.

По предоставленным данным, важно иметь при себе наличные старшему поколению. Об этом заявляли 83% горожан старше 45 лет. Также к безналу относятся без энтузиазма люди с ежемесячным заработком менее 50 тыс. рублей – 80%. Меньше всего нужду в наличности испытывают люди до 34 лет – 54%.

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