Ухтинский микрорайон Озерный страдает из-за отсутствия аптек

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В микрорайоне Охерный в Ухте остро стоит вопрос нехватки аптек. Об этом стало известно в ходе оперативного совещания в кабмине Коми.

По данным властей, 2,5 тысяч человек не могут купить лекарства близко к своему дому. Городская администрация готова предложить бесплатные помещения для аптечных пунктов.

- У жителей Озёрного должна быть возможность покупать необходимые лекарства в своём микрорайоне. Если коммерческие аптеки откажутся, надо проработать вопрос с ГУП РК «Государственные аптеки Республики Коми», - заявила Первый зампред правительства Эльмира Ахмеева.

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