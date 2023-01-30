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НовостиОбщество30 января 2023 14:02

Ухтинский микрорайон Озерный страдает из-за отсутствия аптек

Источник:kp.ru
Автор фото: Оберемченко Николай

Автор фото: Оберемченко Николай

В микрорайоне Охерный в Ухте остро стоит вопрос нехватки аптек. Об этом стало известно в ходе оперативного совещания в кабмине Коми.

По данным властей, 2,5 тысяч человек не могут купить лекарства близко к своему дому. Городская администрация готова предложить бесплатные помещения для аптечных пунктов.

- У жителей Озёрного должна быть возможность покупать необходимые лекарства в своём микрорайоне. Если коммерческие аптеки откажутся, надо проработать вопрос с ГУП РК «Государственные аптеки Республики Коми», - заявила Первый зампред правительства Эльмира Ахмеева.

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