В Сыктывкаре и Ухте до 2024 года появятся мусоросортировочные комплексы

Для строительства двух самых крупных мусоросортировочных комплексов в Коми рассматриваются 15 участков Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Коми ищут место для строительства двух мусоросортировочных комплексов. Они должны появится до 2024 года в Ухте и Сыктывкаре. Сейчас власти рассматривают 15 потенциальных площадок.

По словам главы Минприроды Коми Екатерины Киселевич, появление комплексов позволит утилизировать и перерабатывать до 65% всех твердых коммунальных отходов. Министр отметила, что потенциальные места будут выбираться с учетом мнения местных жителей.

- Сейчас мы подбираем площадки, которые должны соответствовать требованиям законодательства и устраивать местное население. Со стороны руководства муниципалитетов поступила информация о свободных для размещения комплексов участков. После обсуждения с населением там появятся объекты по сортировке мусора, - пояснила Киселевич.

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