В Инте предприниматель вернул в бюджет присвоенные средства

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В Инте предприниматель, осужденный за растрату, вернул в бюджет потраченные деньги. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ФССП России по Республике Коми.

Известно, что мужчина получил субсидию на строительство семейного досугового центра, но не вернул 1,5 млн в муниципальный бюджет.

- В Отделении судебных приставов по Инте окончено исполнительное производство о взыскании с индивидуального предпринимателя материального вреда, причиненного преступлением, в размере 260 тысяч рублей. Должник был осужден на два года лишения свободы условно за то, что не вернул в муниципальный бюджет непотраченные средства полуторамиллионной субсидии, выданной на открытие семейного досугового центра, с возмещением присвоенной суммы, - пояснили в пресс-службе.

Для исполнения решения суда в части возврата средств в местный бюджет судебный пристав обратила взыскание на счета должника в банках и заработную плату, наложила запрет на регистрационные действия с недвижимостью, а когда срок для добровольного исполнения требований истек, вынесла постановление о взыскании исполнительского сбора, который составил 18,2 тысяч рублей.

- Незначительная часть увеличившегося долга была взыскана из зарплаты должника, основную сумму должник перечислил на депозит службы судебных приставов самостоятельно, - заключили в Управлении.

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