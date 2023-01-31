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НовостиПроисшествия31 января 2023 11:58

Житель Коми заказал себе наркотики по почте

Источник:kp.ru
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Воркуте местного жителя 2000 года рождения подозревают в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, воркутинец заказал наркотики по почте. Полицейские отследили посылку и задержали молодого человека с поличным, когда он получил запрещенные вещества. Жителю Заполярья прислали баночку с косметическим средством. Внутри было 2,65 грамма гашишного масла. Возбуждено уголовное дело, злоумышленник находится под подпиской о невыезде. Фигурант дал признательные показания.

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