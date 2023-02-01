Проект моста через Печору по дороге в Нарьян-Мар будет готов к 2024 году

Фото: соцсети Владимира Уйбы

Глава Коми Владимир Уйба в своем видеообращении 31 января сообщил, что проект строительства моста через реку Печору включен в федеральный перечень мероприятий на 2023-2027 годы с финансированием из федерального бюджета.

По его словам, в настоящий момент проектная организация уже начала собирать данные. Проектирование намерены закончить в 2024 году. Контракт заключен с компанией «Мосгипротранс».

Из федерального бюджета на строительство намерены выделить до 1,8 млрд рублей, из регионального поступить 94,7 млн рублей.

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