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НовостиПроисшествия1 февраля 2023 10:39

В Сыктывкаре в загоревшемся доме обнаружен труп мужчины

Источник:kp.ru
Фото: пресс-служба МЧС по Коми

Фото: пресс-служба МЧС по Коми

В Сыктывкаре произошел очередной смертельный пожар. Огонь унес жизнь местного жителя.

Как сообщает пресс-служба МЧС по Коми, огонь вспыхнул в частном доме по Максаковскому проезду в местечке Лесозавод. Во время тушения пожара в здании обнаружено бездыханное тело мужчины.

На данный момент пожарные ликвидировали открытый огонь. Дознавателю МЧС предстоит установить причины и обстоятельства трагедии.

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