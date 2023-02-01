В Коми подросток убил родную мать

Фото: архив "КП"

В Коми осудили подростка, убившего свою мать. Мальчик сильно поругался с женщиной и напал на нее в порыве ярости.

Как сообщает СУ СК России по Коми, смертельная ссора между сыном и матерью произошла в августе прошлого года. Отмечается, что подросток нанес погибшей тяжелые телесные увечья, от которых она и умерла.

- В ходе расследования уголовного дела несовершеннолетний признал вину и раскаялся в содеянном. Приговором суда ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии, - заключили в СК.

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