В Коми водитель «Мицубиси» сбил женщину на дороге

Фото: ГИБДД Коми

В ГИБДД Коми сообщили о ДТП, в результате которого в Воркуте пострадала 69-летняя женщина. По предоставленным данным, на нее наехал автомобиль.

По информации ведомства, это произошло в светлое время суток на улице Ленина. На пострадавшую наехал водитель автомобиля «Мицубиси».

В результате пешеход получила травмы различной степени тяжести. В настоящий момент расследуются причины случившегося.

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