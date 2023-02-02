В Коми умер молодежный активист Сергей Мамонтов

Фото из личного архива

Стало известно о кончине молодежного активиста Сергея Мамонтова из Коми. Мужчина являлся депутатом Молодежного парламента Госсовета Коми VI созыва.

По данным издания БНК, Мамонтов умер в ночь на 2 февраля. О причинах скоропостижного ухода активиста не сообщается.

Справка

Сергей Мамонтов выдвигался Ассоциацией территориального общественного самоуправления и социально ориентированных некоммерческих организаций республики. Занимался активной общественной деятельностью, вел свой блог в телеграме.

В 2021 году выдвигался в предварительном голосовании на депутата Государственной Думы от региона от «Единой России». Состоял в «Молодой гвардии». Получил памятную медаль за бескорыстный вклад в реализацию всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе». Имел инвалидность.

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