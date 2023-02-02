Со 2 февраля жители Коми не смогут подать заявления на загранпаспорт нового образца

Автор фотографии: Пыхалова Юлия

В России приостанавливается прием заявлений на выдачу загранпаспорта нового образца. Информация об этом появилась на Госуслугах. Уточняется, что такое решение было принято из-за технических проблем.

- Со 2 февраля прием заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца с электронным носителем информации временно приостановлен, - говорится на сайте.

Справка

Загранпаспорт нового образца - биометрический и рассчитан на срок службы 10 лет. На своей титульной странице такой паспорт содержит микрочип со сведениями о владельце и его биометрическими данными: сканами отпечатков пальцев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сыктывкарца оштрафовали за нахождение в общественном месте без паспорта (подробности)