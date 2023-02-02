В Сыктывкаре молодые люди получили тюремные сроки за разбойное нападение и угон

Фото: архив "КП"

В Сыктывкаре осудили группу молодых людей, обвиняемых в разбойном нападении и угоне авто. Речь идет о двух подростках, а также парнях в возрасте 24 и 26 лет.

По данным СУ СК России по Коми, пьяные сыктывкарцы в 2021 году напали на местного жителя: избили его, ограбили и угнали его авто. Потерпевший, боясь за свою жизнь, обещал нападавшим отдать деньги, которые у него были на работе, однако там молодых людей ждала ловушка.

- Через открытую потерпевшим входную дверь магазина злоумышленники незаконно проникли в помещение, продолжая высказывать требования о передаче денег и угрозы применения насилия. Ввиду того, что потерпевший не снял помещение с охраны, сработала сигнализация, и к месту происшествия подъехали сотрудники частной охранной организации, которые пресекли преступные действия нападавших. В результате совершенного преступления потерпевшему причинены телесные повреждения, квалифицированные в последующем экспертами, как причинившие вред здоровью средней степени тяжести. Из материалов уголовного дела следует, что 24-летний и 26-летний ранее были судимы, - рассказали в ведомстве. Приговором суда подсудимым по совокупности преступлений назначено наказание: 24-летнему – в виде 10 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, 26-летнему – в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, 19-летнему – в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, 18-летнему – в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

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