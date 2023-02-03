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НовостиОбщество3 февраля 2023 4:45

В ФСБ Коми сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении члена арестантской организации

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

По информации УФСБ Коми в отношении 31-летнего жителя Ухты возбуждено уголовное дело о запрещенной на территории России организации «Арестантский уклад един», которая признана экстремистской.

Уточняется, что ранее фигурант уголовного дела являлся членом этнической группировки и был приговорен на 13 лет за покушение на убийство и незаконное хранение взрывчатого вещества.

Во время отбывания срока в ИК-31, по информации следствия, он выступал в роли участника запрещенной организации и пропагандировал ее идеологию, призывая дезорганизовать деятельность исправительного учреждения. В настоящий момент мужчине грозит наказание в виде шести лет лишения свободы.

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