В Коми хотят выплатить полмиллиона рублей педагогам

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В Коми хотят ввести новую поддержку для учителей. Об этом сообщили в Минобразования республики. В ведомстве намерены единоразово выплатить по 500 тысяч рублей педагогам, планирующим работать в региональных школах.

Сейчас острая необходимость учителей сложилась в Сыктывкаре и Ухте. Учебные заведения нуждаются в педагогах русского и английского языков, математики и учителях начальных классов. Всего, по данным Минобразования, в школах Коми прогнозируют дефицит в 230 педагогов.

— Мы предлагаем рассмотреть вопрос введения дополнительного стимулирования студентов, — отметила глава ведомства Наталья Якимова. — Это могут быть разовые выплаты в 500 тысяч рублей молодым педагогам, уровень их зарплат без стажа значительно ниже средних зарплат по Коми.

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