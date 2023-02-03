В аэропорту Сыктывкара самолет не смог вылететь с первого раза

Автор фотографии: Гусейнов Виктор

В аэропорту Сыктывкара 1 февраля произошел инцидент, из которого самолет не смог вылететь с первого раза. Boeing 737-500 компании Utair ушел на второй круг из-за сигнализации невыпуска шасси. После этого экипаж заметил выбитый автомат защиты цепи (АЗС) на панели Р6-3 и включил его.

При повторном заходе на посадку индикация положения и работа шасси отработали штатно. Посадка прошла благополучно.

Найдена неисправность АЗС индикации шасси и устранена, борт допущен к полётам

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