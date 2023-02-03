Роспотребнадзор Коми не нашел угрозы для питьевого водоснабжения в Воркуте и Усинске

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В Воркуте, Усинске и интинских селах нет угрозы для питьевого водоснабжения. К такому выводу пришли специалисты Роспотребнадзора республики, которые провели мониторинг воды.
Напомним, ранее в Воркуте произошла крупная коммунальная авария на очистных сооружениях. Сразу после этого было проведено исследование и взяты пробы воды.
Эксперты не обнаружили в образцах опасных веществ, говорится в отчете.
- Мониторингом охвачены населенные пункты ниже по течению реки Уса - Абезь, Кочмес, Адьзвавом, Усинск. По результатам проведенных исследований превышений гигиенических нормативов по микробиологическим показателям в настоящее время не установлено. Исследования продолжаются, - сообщили в ведомстве.
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