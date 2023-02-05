Из-за неисправной электропроводки в Сыктывкаре произошел крупный пожар

Фото: МЧС Коми

В МЧС Коми сообщили о пожаре, который произошел в Сыктывкаре ночью 4 февраля. По предоставленным данным, к спасателям поступило около 1:42 сообщение о пожаре в дачном поселке СНТ «Металлист».

В тушении огня принимали участие 16 пожарных и четыре единицы техники. Возгорание удалось ликвидировать в 6:42. К тому моменту площадь пожара составила 65 квадратных метров. К счастью, в результате ЧП никто не погиб и не пострадал. В настоящий момент известно, что причиной стала неисправная электропроводка.

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