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НовостиОбщество5 февраля 2023 12:08

Из-за нарушившего правило водителя под Усинском пострадала 6-летняя девочка

Источник:kp.ru
Фото: ГИБДД Башкирии

Фото: ГИБДД Башкирии

В Усинске 4 февраля произошла авария, которой пострадала 6-летняя девочка. По данным ГИБДД Коми, ДТП зарегистрировано на подъезде к городу между легковым авто «Тойота Ланд Крузер» и автомобилем Камаз.

Как уточнили в ведомства, водитель иномарки решил пойти на обгон в зоне, где это запрещено. Выехав на встречную полосу он столкнулся с грузовиком. Пострадала только пассажирка иномарки – 6-летняя девочка, получив травмы различной степени тяжести.

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