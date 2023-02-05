Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперацияКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперацияКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
-10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 февраля 2023 15:09

О пьяных водителях в Сыктывкаре с начала года поступило 20 звонков

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В ГИБДД Коми сообщили, что с начала 2023 года только в дежурную часть ГИБДД Сыктывкара поступило 20 звонков о пьяных водителях. Всего подтвердились три факта нарушений.

В ведомстве уточнили, что в одном из трех случаев в отношении водителя возбдили уголовное дело о повторном управлении автомобилем в состоянии алкогольного поьянения. В ГИБДД напомнили, что за нарушение грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишения права управления автомобилем на два года.

Жителей республики попросили проявлять бдительность и сообщать о нарушениях по телефонам: 02 или 112.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Из-за нарушившего правило водителя под Усинском пострадала 6-летняя девочка (подробнее)