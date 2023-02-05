О пьяных водителях в Сыктывкаре с начала года поступило 20 звонков

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В ГИБДД Коми сообщили, что с начала 2023 года только в дежурную часть ГИБДД Сыктывкара поступило 20 звонков о пьяных водителях. Всего подтвердились три факта нарушений.

В ведомстве уточнили, что в одном из трех случаев в отношении водителя возбдили уголовное дело о повторном управлении автомобилем в состоянии алкогольного поьянения. В ГИБДД напомнили, что за нарушение грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишения права управления автомобилем на два года.

Жителей республики попросили проявлять бдительность и сообщать о нарушениях по телефонам: 02 или 112.

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