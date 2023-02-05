В Сыктывкаре 103-летнему фронтовику выделили квартиру

Фото: пресс-служба главы Коми

В Сыктывкаре 103-летний фронтовик Федор Симпелев получил ключи от трехкомнатной квартиры. Ветерану выдали ордер и ключи на жилье в новом доме.

Федор Симпелев родился в 1919 году в селе Большелуг Сторожевского района, служил в Советской армии с 1939 по 1948 годы, проходил службу в рядах путейцев восстановительного батальона. В июне 1943 года стал командиром отделения путейщиков, после служил в инженерных войсках.

Был ранен под Кременчугом, после его перевели на Степной фронт. Победу он встретил в 30 км от Вены. Под конец карьеры Федор работал в министерстве внутренних дел в Сыктывкаре, на заслуженных отдых ушел в 1974 году. Награжден боевыми и ведомственными наградами.

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