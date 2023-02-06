В Коми зафиксирован рост убийств и преступлений сексуального характера

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В Следственном комитете Коми сообщили, что в 2022 году наблюдается рост преступлений. В ведомстве отметили, что речь идет об убийствах, покушениях на убийства и насильственных действий сексуального характера.

По данным СК, рост убийств и покушений составил с 54 до 70, при этом раскрываемость – 100%. Также выросло с 28 до 44 количество фактов умышленного причинения вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего – раскрываемость составила 97,8%. Что касается насильственных действий сексуального характера, то рост составил с 48 до 61 – раскрываемость 90,8%.

При этом снизилось число особо тяжких и тяжких преступлений в целом – с 3999 до 3540, изнасилований – с 36 д 28.

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