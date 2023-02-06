В течение недели в Коми погода будет резко меняться от морозной до снежной

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Метеорологи ЦГМС сообщили прогноз погоды в Коми на период с 6 по 10 февраля. По предоставленным данным, в регионе ожидаются существенные температурные колебания – от морозов к теплу.

Похолодание начнется уже в начале недели из-за влияния Сибирского антициклона. По ночам температура воздуха составит около -15...-22С, днем будет повышаться до -8...-15С. Ситуация изменится в среду, когда придет активный североатлантический циклон. Вместе с ним начнутся метели, придет усиленный ветер и повысится температура до -1...-6С. Когда циклон пройдет, в регион вернутся морозы.

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