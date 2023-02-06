Обнаруженная мертвой в дачном домике в Сыктывкаре женщина погибла насильственной смертью

Фото: архив "КП"

В Сыктывкаре в сгоревшем дачном домике в СНТ «Заря» обнаружено тело 57-летней женщины. Выяснилось, что местная жительница умерла вовсе не от пожара, а от рук своего знакомого.

Как сообщает СУ СК России по Коми, в убийстве женщины подозревается 43-летний сыктывкарец. По версии следствия, горожане пили алкоголь дома, но в какой-то момент посиделки закончились трагедией. По данным некоторых республиканских СМИ, мужчина перерезал женщине горло.

— По подозрению в совершении преступления задержан 43-летний мужчина, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности, с которым женщина распивала спиртные напитки. В отношении него инициировано избрание меры пресечения в виде заключения под стражу, — рассказали в СК.

По уголовному делу проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление причин, обстоятельств произошедшего, закрепление доказательственной базы, заключили в ведомстве.

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