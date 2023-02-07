В Коми пропал ушедший на занятия 11-летний Валентин Артемьев

Фото: «Лиза Алерт»

В Ухте начались масштабные поиски 11-летнего Валентина Артемьева. Мальчик ушел из дома на занятия и не вернулся. Уже почти сутки о его судьбе ничего неизвестно.

О пропаже ребенка сообщили волонтеры «Лиза Алерт». Сейчас они набирают добровольцев для поисков.

Приметы: рост 140 см, худощавое телосложение, серо-зеленые глаза, светло-русые волосы, короткая стрижка.

Был одет: черная куртка, светло-коричневые болоньевые штаны, черные ботинки, серые перчатки, темно-синяя вязаная шапка.

Волонтеры просят сообщать любую информацию о пропавшем по телефону горячей линии 8-800-700-54-52 (бесплатно на территории РФ) или 02.

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