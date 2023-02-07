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НовостиОбщество7 февраля 2023 10:25

В Сыктывкаре из-за отсутствия воды школьников отпустили с занятий

Источник:kp.ru
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Сыктывкаре отменили занятия в школе №18. Причиной тому стали работы на сетях «Водоканала»: образовательное учреждение осталось без воды. Коммунальные неприятности коснулись и воспитанников детского сада №14, а также Сыктывкарского кооперативного техникума.

Как уточнили в мэрии, к 12:00 всем потребителям вновь дали воду, кроме одного из двух корпусов школы №18.

— Работы идут, до конца дня их завершат, — заключили в городской администрации.

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