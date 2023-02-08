В Воркуте из-за метели объявлен актированный день

Фото: архив "КП"

В Воркуте тысячи школьников остались дома и не пошли на занятия. Из-за сильной метели в городе объявлен актированный день. Порывы ветра могут достигать 27 м/с.

По данным мэрии, занятия отменены для школьников младшего и среднего звена — с 1 по 8 класс.

Как сообщает ГО и ЧС Воркуты, по данным авиаметеостанции 8 февраля на 06:00 температура воздуха составила -12°С, ветер юго-западный 12 м/с, порывы 19 м/с.

Днем ожидается: -3-5°С, ветер усилится до 15-20 м/с, порывами 22-27 м/с. Видимость 2000-4000 м, временами сильный снег, метель.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Воркуте выпало рекордное количество осадков (подробности)