Захотевшая наказать продавцов магазина 71-летняя жительница Воркуты украла икру

Автор фотографии: Оберемченко Николай

В Воркуте пенсионерка оказалась на скамье подсудимых из-за кражи банки икры горбуши. Женщина пошла на преступление сознательно и объяснила в суда, зачем она это сделала.

По ее словам, своим поступком она хотела добиться справедливости и наказать продавцов продуктового, в котором постоянно не совпадают ценники. Суд, ознакомившись с делом, назначил женщине штраф.

- По результатам рассмотрения дела мировой судья вынес постановление о привлечении гражданки К. к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 7.27 КоАП РФ, и назначил ей наказание в виде административного штрафа в размере 1 000 рублей, - сообщает пресс-служба судов Коми.

Постановление вступило в законную силу.

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