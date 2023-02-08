Разрушительная сила надвигается на два города Коми

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Воркуте и Инте разбушевалась стихия. В городах Коми объявлено штормовое предупреждение из-за сильной метели, порывы которой будут достигать 28 м/с.

Также на дорогах ухудшится видимость до 500 метров. Интинцев и воркутинцев просят соблюдать меры безопасности и быть осторожными.

— В ближайшее время, с сохранением до 09:00 9 февраля, в Воркутинском и Интинском районах ожидается усиление ветра западной четверти 12-17 м/с, порывами 23-28 м/с, метель, временами с ухудшением видимости до 500 м и менее, — прогнозирует филиал ФГБУ Северное УГМС «Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми».

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