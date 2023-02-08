«Ты - чмошник!»: в Сыктывкаре педагог оскорбил ученика

Скриншот видео

В эжвинской школе №34 произошел конфликт между учеником и педагогом, который попал на видео. На кадрах видно, как учитель бросает тряпку в школьника, повышает на него голос и называет «чмошником».

По данному факту управление образования администрации Сыктывкара начало расследование. По ее итогам действиям учителя дадут оценку и вынесут решение.

Известно, что сам мужчина уже извинился за случившееся и искренне раскаивается.

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