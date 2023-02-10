Мэр Ухты сообщил о переезде администрации в новое здание

Фото: администрация Ухты

Администрация Ухты переедет в новое здание, сообщил мэр города Магомед Усманов. По предоставленным в эфире телеканала «Юрган» данным, мэрия будет располагаться вскоре на Первомайской, 3. Переезд будет завершен до конца 2023 года.

В нынешнем здании мэрии расположатся управления культуры, образования и филькультуры. В настоящий момент они находятся в разных местах.

Переезд мэрии был анонсирован в 2019 году. После начала ремонта выяснилось, что подрядчик недобросовестный, и началась череда судов, затем на планах отразилась пандемия коронавируса.

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