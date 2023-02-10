«Зачем ты его спровоцировала?»: жительница Коми обвинила 16-летнюю дочь в домогательствах к отчиму

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В Коми 16-летняя девочка попала в республиканскую детскую клиническую больницу с побоями и подозрением на изнасилование. Подросток рассказала, что сексуальному насилию ее подверг отчим, однако мать ребенка в это не поверила и обвинила во всем дочь.

Дикая история произошла еще в 2021 году, но медучреждении ее помнят хорошо. Врачи больницы встревожены участившимися случаями жестоко обращения с детьми. Так, в 2021 году в больницу по социальным показаниям обратились 220 детей, а в 2022-м 270. Причем, 65% пришлось госпитализировать из-за тяжести травм.

― Была вопиющая ситуация в 2021 году. К нам скорая доставила 16-летнюю девочку с побоями и с подозрением на изнасилование. Мы оказали ей помощь, отправили на судмедэкспертизу. Самой удивительной, к сожалению, была реакция мамы. По словам девочки, насильственные действия в отношении нее совершил отчим, а мама начала обвинять ребенка в том, что она ходила дома в неподобающей одежде. Спрашивала: «Зачем ты его спровоцировала?» и «Зачем вы нас отправляете?» ― поделилась она с БНК.

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