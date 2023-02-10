В Коми ушедшие на СВО добровольцы получат особые условия при постановке в очередь на получение жилья

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Власти Коми намерены выйти на федеральный уровень с инициативой предоставить добровольцам, ушедшим на СВО, особый статус при постановке на учет на улучшение жилищных условий. Об этом стало известно во время встречи главы республики Владимира Уйбы с родственниками участников спецоперации.

- Если до 1 мая вопрос на федеральном уровне не будет решен, то республика выступит с инициативой по особому порядку постановки добровольцев в очередь на улучшение жилищных условий.

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