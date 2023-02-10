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НовостиПроисшествия10 февраля 2023 7:15

У спортивного комплекса в Ухте «Лада» сбила 12-летнюю школьницу

Девочке понадобилась помощь медиков, но не госпитализация
Источник:kp.ru
Фото очевидцев аварии

Фото очевидцев аварии

В Ухте 12-летняя школьница попала под колеса «Лады». За рулем отечественной легковушки был 40-летний мужчина.

По данным республиканской Госавтоинспекции, ДТП произошло у спортивного комплекса «Буревестник». Девочка переходила дорогу, когда в нее врезалась машина.

Осмотревшие пострадавшую медики пришли к выводу, что у юной ухтинки ушиб левого голеностопного сустава и госпитализация ей не требуется.

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