Уснувший за рулем 37-летний житель Коми получил 2,5 года колонии за гибель трех человек

Фото прокуратуры Кировской области

В Кировской области огласили приговор 37-летнему жителю Коми, обвиняемого в гибели троих человек. Мужчина уснул за рулем и устроил смертельное ДТП.

Трагедия произошла 9 августа 2022 года на 484-м километре трассы «Вятка» в Мурашинском районе Кировской области. Мужчина заснул за рулем, выехал на встречную полосу и влетел в Подсудимый ехал на автомобиле Nissan Volkswagen Tiguan. В аварии житель Коми потерял жену, тестя и восьмилетнего сына.

— Вину в совершении инкриминируемого преступления подсудимый признал, раскаялся в содеянном, возместил потерпевшим компенсацию морального вреда в размере одного миллиона рублей. Суд назначил мужчине наказание в виде 2,5 лет лишения свободы в колонии-поселении. На два года ему запретили заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами. Приговор пока не вступил в законную силу, — говорится в релизе.

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