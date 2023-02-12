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НовостиОбщество12 февраля 2023 11:07

Вместо Сергея Дегтяренко временным главой Сосногорского района стал Ильдар Махмутов

Депутаты приняли отставку бывшего главы единогласно
Источник:kp.ru
Фото: администрация Сосногорска

Фото: администрация Сосногорска

В Сосногорске приняли отставку Сергея Дегтяренко, сообщили в пресс-службе муниципалитета. По предоставленной информации, исполняющим обязанности главы района стал Ильдар Махмутов, ранее занимавшись пост первого зама руководителя администрации.

Отставку Сергея Дегтяренко депутаты приняли единогласно, поблагодарив его вклад в развитие района. В настоящий момент уже принято решение о проведении конкурса кандидатур на должность главы района.

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