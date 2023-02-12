Вместо Сергея Дегтяренко временным главой Сосногорского района стал Ильдар Махмутов

Фото: администрация Сосногорска

В Сосногорске приняли отставку Сергея Дегтяренко, сообщили в пресс-службе муниципалитета. По предоставленной информации, исполняющим обязанности главы района стал Ильдар Махмутов, ранее занимавшись пост первого зама руководителя администрации.

Отставку Сергея Дегтяренко депутаты приняли единогласно, поблагодарив его вклад в развитие района. В настоящий момент уже принято решение о проведении конкурса кандидатур на должность главы района.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми самозанятые могут добровольно уплачивать взносы в счет будущей пенсии (подробнее)