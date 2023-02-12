Спасатели Сыктывкара потушили пожар в деревянном доме в районе Лесозавода

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Накануне, 11 февраля, в Сыктывкаре, в районе Лесозавода, сгорел деревянный дом. По имеющимся данным, ЧП произошло на Почтовой улице,3.

Возгорание началось в 19:37, пожарным удалось ликвидировать возгорание спустя несколько часов, в 00:20. В результате случившегося пострадавших и погибших нет. Общая площадь возгорания составила более 100 кв. м.

Предварительно известно, что причиной стало неосторожное обращение с огнем. Причины еще выясняются, на месте работают следователи.

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