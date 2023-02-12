Мобильная библиотека из Сыктывкара посетит 12 районов города

Фото: Мобильная библиотека

В Национальной библиотеке Коми сообщили, что в феврале мобильный автомобиль с книгами посетит 12 микрорайонов города. Согласно предоставленным данным, желающие почитать могут взять литературу домой. В репертуаре представлены детские книги.

В библиотеку на колесах можно также принести батарейки и пластиковые крышки от бутылок. Также можно передать в дар книги, которые больше не нужны. Библиомобиль будет приезжать по графику и стоять на каждом месте около трех часов.

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