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НовостиПроисшествия13 февраля 2023 12:55

В Коми двух мужчин будут судить за рыбалку в парке «Югыд ва»

Они поймали 91 хариуса
Источник:kp.ru
Фото: vk.com/npyugyd_va

Фото: vk.com/npyugyd_va

Двух жителей Инты будут судить за незаконную рыбалку на территории национального парка «Югыд ва». Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, интинцы совершили преступление в конце сентября. Мужчины на лодке с мотором рыбачили в нацпарке. Сотрудники дирекции заметили это. Жители Коми выловили 91 хариуса. Сумма ущерба составила 168 тысяч рублей. Уголовное дело направили в суд.

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