В Коми объявлены срочные поиски исчезнувшей местной жительницы

Фото: полиция Сосногорска

Полиция Сосногорска сообщила о начале поисков пропавшей женщины. По предоставленным данным, речь идет о Екатерине Лазаревой. Ориентировка появилась в социальных сетях от имени ОМВД утром 13 ноября.

Приметы: рост 170-173 см, на вид около 50-55 лет, серые глаза, темные короткие волосы, среднее телосложение.

Если вы что-то знаете о местонахождении пропавшей, сообщите, пожалуйста, по телефонам: 8 214 95 67 01, 102.

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