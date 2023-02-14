Не имеющее лицензию предприятие организовало в Сыктывкаре выставку кошек

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Прошедшая в январе кошачья выставка в Сыктывкаре вызвала бурю негодования среди горожан. Посетители утверждали, что животные будто не живые и беспокоились за их состояние.

По данному факту Североморское межрегиональное управление Россельхознадзора провело проверку и выяснило, что у предприятия, организовавшего выставку, не было лицензии.

- Мероприятие показало, что животные находились в отдельном помещении с вольерами и клетками, в них имелись недоступные для людей зоны с укрытиями, куда кошкам обеспечен постоянный беспрепятственный доступ. Мониторинг ФГИС «Меркурий» показал, что на 40 кошек с целью перемещения и перевозки были оформлены ветеринарные сопроводительные документы. Нарушений в оформлении ВСД не выявлено. Однако было установлено, что предприятие из Санкт-Петербурга, организовавшее выставку, не имеет лицензии на деятельность по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, зоотеатрах, - рассказали в управлении.

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