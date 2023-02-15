На Коми обрушится опасное природное явление

Фото: архив "КП"

Воркуту и Инту вновь накроет снежный шторм. По данным МЧС, в северных районах республики разбушуется метель, порывы которой будут достигать 23 м/с.

Также жителей этих городов предупреждают об ухудшении видимости. По данным региональных метеорологов, видимость снизится до 500 метров.

- В ночь на 16 февраля, с 3 до 6 часов, с сохранением до 18 часов в Воркутинском и Интинском районах ожидается усиление юго-западного ветра 9-14 м/с, местами порывами 18-23 м/с, сильный снег (6-10 мм), метель, временами с ухудшением видимости до 500 м и менее, - говорится в штормовом предупреждении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Ветер ужасный, обжигающий»: на Воркуту обрушилась разрушительная сила (подробности)