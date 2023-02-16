В Коми льготники получат прибавку к мартовской пенсии

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В Коми некоторые категории граждан ждет повышение пенсии. Так, пожилые пенсионеры могут ждать прибавки. Она коснётся тех, кому в марте исполнится 80 лет. Прибавка будет начислена автоматически и никаких документов подавать не нужно.

— Россияне, которым в марте исполнится 80 лет, будут получать удвоенную фиксированную выплату к пенсии. В 2023 году она составит 7 567,34 рубля. То есть, по достижении 80 лет пенсионеры получат 15 134,68 рубля, — объяснили в СФР.

Также Госдума приняла в третьем чтении закон о пенсионных выплатах в четырех новых регионах - ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. Первые выплаты можно будет получить уже в марте 2023 года. Переход к выплатам планируется провести по аналогии с Крымом в 2015 году. Размер пенсий в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) определят, исходя из среднего заработка в соседней Ростовской области, а сумму выплат в Херсонской и Запорожской областей сформируют исходя из данных по Крыму. Расчет трудового стажа ведется в соответствии с российским законодательством. Согласно материалам, перерасчет коснется около 1,73 млн человек. До сих пор жители этих территорий получали республиканские пенсии.

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