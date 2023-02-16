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НовостиОбщество16 февраля 2023 8:33

В Коми ужесточили закон о тишине

Депутаты запретили проводить шумный ремонт по воскресеньям после 13 часов
Источник:kp.ru
Фото: pxhere.com

Фото: pxhere.com

В Коми ужесточили закон о тишине. Об этом стало известно во время сессии республиканского парламента.

Депутаты законодательно запретили проводить шумные ремонтные работы в выходные и праздничные дни после 13 часов дня.

Старая редакция закона о тишине регулировала правоотношения, связанные с нарушением покоя граждан в ночное время и с 13 до 15 часов, однако в другие периоды, в том числе с проведением строительных и ремонтных работ, нормы были не предусмотрены.

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